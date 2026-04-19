Яку важливу інформацію повідомив Віктор Орбан?

Він повідомив, що Будапешт отримав через Брюссель отримав сигнал від України, про що йдеться у його дописі у соціальній мережі Х.

Віктор Орбан повідомив, що Київ готовий відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба". І що це відбудеться вже з понеділка, тобто з 20 квітня. Але лише за умови, що Угорщина зніме свою блокаду щодо кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро.

Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти – немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не перешкоджатимемо затвердженню кредиту,

– написав Орбан.

Зверніть увагу! Політик додав, виділення цього кредиту не створює фінансового навантаження чи зобов’язань для Угорщини.

Нагадаємо, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (він обійме посаду вже у травні цього року) заявляв, що очікує, що чинний глава уряду Віктор Орбан зніме своє вето на кредит Європейського Союзу для України в розмірі 90 мільярдів євро щойно буде відновлено постачання нафти через ключовий трубопровід. Про це писали у Bloomberg.

Слід також відзначити: Мадяр вже раніше казав, що країна не перешкоджатиме отриманню Києвом цієї грошової допомоги.

Важливо! За його словами, Угорщина збереже своє право не брати фінансової участі в цьому кредиті.

