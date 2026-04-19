Какую важную информацию сообщил Виктор Орбан?
Он сообщил, что Будапешт получил через Брюссель получил сигнал от Украины, о чем говорится в его заметке в социальной сети Х.
Виктор Орбан сообщил, что Киев готов возобновить поставки нефти через трубопровод "Дружба". И что это произойдет уже с понедельника, то есть с 20 апреля. Но только при условии, что Венгрия снимет свою блокаду по кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро.
Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита,
– написал Орбан.
Обратите внимание! Политик добавил, выделение этого кредита не создает финансовой нагрузки или обязательств для Венгрии.
Напомним, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (он займет должность уже в мае этого года) заявлял, что ожидает, что действующий глава правительства Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро как только будут возобновлены поставки нефти через ключевой трубопровод. Об этом писали в Bloomberg.
Следует также отметить: Мадьяр уже ранее говорил, что страна не будет препятствовать получению Киевом этой денежной помощи.
Важно! По его словам, Венгрия сохранит свое право не принимать финансового участия в этом кредите.
Что известно о нефтепроводе "Дружба"?
- Владимир Зеленский ранее сообщал, что нефтепровод "Дружба" таки запустят. Дедлайном он называл конец апреля.
- В то же время Петер Мадьяр говорил, что Венгрия надеется на действующие условия. В частности он сообщил, что страна не планирует отказываться от российской нефти.