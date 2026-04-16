Что известно о решении ЕС по помощи Украине?
Совет по иностранным делам рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, о чем сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в социальной сети Х.
Россия снова намеренно атаковала и убила украинских гражданских прошлой ночью. Столкнувшись с застоем своей армии на поле боя, Москва продолжает прибегать к террору против мирного населения. Россия хочет больше войны - поэтому наш ответ заключается в усилении помощи Украине, увеличении давления на Россию и обеспечении полной ответственности за военные преступления.
Согласно словам Каллас, Европа сейчас усиливает поддержку:
- в последние дни Германия и Украина заключили соглашение о поставках вооружения на 4 миллиарда евро;
- Великобритания объявила о своем крупнейшем пакете помощи с беспилотниками;
- Нидерланды пообещали 200 миллионов евро, среди других обязательств.
Напомним! Словакия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций против России. И это будет продолжаться до тех пор, пока не заработает нефтепровод "Дружба". В то же время блокировать кредит на 90 миллиардов евро Братислава не планирует, о чем пишет Dennik N.
Что еще известно о кредите для Украины?
- Делегация Евросоюза планирует 17 апреля обсудить с Петером Мадьяром кредит для Украины. Делегация в частности отправляется в Будапешт. Сейчас это будут только предварительные переговоры.
- В частности Европейский Союз перенес сроки предоставления помощи, но не отказался от идеи поддержки. Ожидается, что первый транш могут предоставить уже во втором квартале 2026 года.