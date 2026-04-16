Що відомо про рішення ЄС щодо допомоги Україні?

Рада із закордонних справ розгляне це питання наступного тижня, про що повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соціальній мережі Х.

Читайте також Відновлення санкцій не має сенсу: як Трамп допоміг Путіну заробляти на нафті

Кая Каллас Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Росія знову навмисно атакувала та вбила українських цивільних минулої ночі. Зіткнувшись із застоєм своєї армії на полі бою, Москва продовжує вдаватися до терору проти мирного населення. Росія хоче більше війни — тож наша відповідь полягає в посиленні допомоги Україні, збільшенні тиску на Росію та забезпеченні повної відповідальності за воєнні злочини.

Згідно зі словами Каллас, Європа наразі посилює підтримку:

останніми днями Німеччина та Україна уклали угоду про постачання озброєння на 4 мільярди євро;

Велика Британія оголосила про свій найбільший пакет допомоги з безпілотниками;

Нідерланди пообіцяли 200 мільйонів євро, серед інших зобов’язань.

Нагадаємо! Словаччина заявила, що блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії. І це буде тривати доти, доки не запрацює нафтопровід "Дружба". Водночас блокувати кредит на 90 мільярдів євро Братислава не планує, про що пише Dennik N.

Що ще відомо про кредит для України?