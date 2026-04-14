Головним завданням уряду Мадяра стане розблокування приблизно 18 мільярдів євро з фондів ЄС. Їх заморозили через нехтування Орбаном демократією в Угорщині, пише Politico.

Та на цьому фінансові апетити переможця виборів в Угорщині не закінчуються:

Мадяр також хоче отримати доступ до близько 16 мільярдів євро у вигляді оборонних кредитів ЄС;

На додачу скасувати штраф в 1 мільйон євро на день, який на Угорщину наклали через порушення міграційного законодавства.

Однак Брюссель чітко знає, чого він хоче від Будапешту, і не збирається автоматично надати фінансування новому уряду Угорщини. Як пише видання, Мадяру доведеться довести серйозність своїх намірів і підтримати політику ЄС.

Як це вплине на кредит для України і санкції проти Росії?

Наразі Брюссель, зокрема, очікує від Угорщини кілька важливих для України кроків:

розблокування кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро;

підтримку нового пакета санкцій проти Росії;

та припинення блокування початку переговорів про вступ України до ЄС.

У свій перший день у статусі майбутнього прем’єра Угорщини Мадяр заявив, що прагне “компромісів” на рівні Євросоюзу.

Він дав тривалу пресконференцію, під час якої дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України. Мадяр підкреслив, що Будапешт уже погодився з цим рішенням раніше і тепер хоче діяти послідовно.

Водночас Будапешт все ще хоче купувати російську нафту, оскільки прагне дешевих та надійних постачань.

Росія буде поруч, Угорщина буде поруч. Тому ми намагатимемося диверсифікувати постачання,

– зазначив Мадяр.

Він додав, що розуміє "моральні питання чи питання принципів", але не хоче "стріляти собі в ногу" в питанні енергозабезпечення країни.

Разом з тим майбутній угорський прем'єр визнав необхідність збереження санкцій під час війни Росії проти України, але не уточнив, чи підтримає нові обмеження проти Кремля.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував кредит Україні на 90 мільярдів і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Важливо! Зараз Мадяр хоче якнайшвидше сформувати новий уряд. Він навіть закликав президента Угорщини перенести дату першого засідання нового парламенту з 12 на 5 травня. Річ у тім, що він прагне якнайшвидше подати пакет реформ для Брюсселя, аби не втратити фінансування ЄС.

Чому Угорщина поспішає з грошима від ЄС?