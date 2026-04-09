Чому Угорщині буде складно повернути фінансування?

За кілька днів, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбудуться вибори. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр має високі шанси на перемогу, пише Politico.

Під час передвиборчої кампанії Мадяр пообіцяв угорцям швидко відновити виплати від ЄС, які Брюссель заморозив через порушення стандартів демократії в Угорщині.

Tisza (парті Мадяра – 24 Канал) поверне кошти ЄС. Щоб їх розблокувати, до кінця серпня ми підготуємо повноцінний план відновлення. Ми обговоримо з партнерами в ЄС, як найкраще його реалізувати, з урахуванням результатів виборів,

– заявив представник партії Мартон Гайду.

Хоча вибори ще не відбулися, у партії Мадяра вже опрацьовують сценарії повернення хоча б частини заморожених коштів. Однак це складне завдання, оскільки ЄС поставив жорсткі дедлайни:

Мадяр матиме час лише до 31 серпня для проведення реформ, необхідних для отримання 10 мільярдів євро з фонду відновлення ЄС після пандемії.

Ще 7 заморожених мільярдів євро пов’язані з фінансуванням менш розвинених регіонів, але їх Угорщина може отримати до 2028 року.

Що потрібно зробити Угорщині, щоб отримати гроші?

Втім, у Єврокомісії вже наголосили, що не виплатять жодних коштів, доки Угорщина не виконає необхідні умови, незалежно від результатів виборів.

За чинними правилами Угорщина має виконати 27 умов ЄС. Серед них:

реформа державних закупівель;

посилення незалежності судів;

покращення академічної свободи.

Ці 27 умов можна виконати дуже швидко, якщо є політична воля,

– зазначив один із представників Єврокомісії.

Опозиційний угорський лідер вже пообіцяв впровадити антикорупційні заходи, відновити незалежність науки та приєднатися до Європейської прокуратури у разі своєї перемоги.

Однак серйозною перешкодою для Мадяра може стати необхідність отримати дві третини голосів у парламенті, щоб провести реформи. Також необхідно звільнити посадовців, наближених до Орбана. Водночас президент Угорщини може затримувати ухвалення законів і передавати їх до Конституційного суду.

До того ж для повного отримання коштів Угорщині необхідно також впровадити додаткові реформи, зокрема у сферах клімату та цифрової трансформації.

Втім у Брюсселі говорять, що у Будапешта ще є шанс розблокувати хоча б частину фінансування ЄС.

Кошти не втрачені повністю, ми вважаємо, що частину з них можна повернути,

– додали в Єврокомісії.

Важливо! Дослідження, проведені на початку квітня, показали, що опозиційна Tisza збільшила відрив від партії Орбана Fidesz до 19 відсоткових пунктів, пише Reuters.

