За даними журналістів Politico, Будапешт переслідує власні політичні та стратегічні інтереси, які не збігаються з курсом більшості країн ЄС.

Дивіться також Хоче хаосу в Угорщині: Орбан заявив, що Київ нібито шантажує його країну

Чому Орбан заблокував масштабну допомогу Україні?

Як зазначає Politico, позиція Орбана має як зовнішньополітичний, так і внутрішньополітичний вимір. Прем’єр Угорщини традиційно виступає за більш прагматичний підхід у відносинах із Росією та намагається демонструвати виборцям незалежність від брюссельських рішень.

Орбан намагається використовувати антиукраїнські настрої як зброю перед ключовими виборами, на яких він ризикує втратити владу, якою володіє ось уже 15 років.

Крім того, Будапешт використовує питання підтримки України як інструмент переговорів із Брюсселем у ширшому контексті фінансування та заморожених для Угорщини європейських фондів.

Блокування кредиту створює додаткові труднощі для швидкого отримання фінансової допомоги від ЄС. Ситуація вкотре продемонструвала складність ухвалення спільних рішень у межах ЄС, особливо коли йдеться про масштабні фінансові пакети для Києва.

Ще однією причиною блокування, за даними "Європейської правди", є тиск на Київ для відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба". Угорський уряд стверджує, що зупинка постачання нафти порушує угоди та негативно впливає на енергетичну безпеку країни, тому Будапешт вимагає відновлення постачання як умову підтримки фінансування.

Чи може Європа надати кредит Україні без згоди Угорщини?