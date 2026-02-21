Будапешті пов’язують блокаду з вимогою відновити транзит російської нафти. Про це повідомляє "Європейська правда".

Як Орбан заблокував 90 мільярдів для України?

Угорщина заявила, що блокуватиме надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, поки Київ не відновить транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".

Угорський уряд стверджує, що зупинка поставок нафти порушує угоди та негативно впливає на енергетичну безпеку країни, тому Будапешт вимагає відновлення постачання як умову для підтримки фінансування.

Блокування сталося на фоні напередодні виборів в Угорщині, де Орбан зазнає тиску через низькі рейтинги. Частина аналітиків вважає, що така жорстка позиція щодо України може мати внутрішньополітичний ефект напередодні голосування.

ЄС погодив кредит у грудні 2025 року, але для його реалізації потрібна одноголосна згода всіх країн-членів на зміни до бюджету. Саме цей аспект ЄС загальмувала Угорщина.

Які ще заяви робив Орбан проти України?

Віктор Орбан закликав країни не надавати фінансову допомогу Україні, заявивши, що війна шкодить бізнесу. Він назвав лідера Німеччини Фрідріх Мерца "слабким" без згадки імені, критикуючи також європейські економічні підходи.