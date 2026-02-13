Також він назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким", не вимовивши його імені публічно. Про це повідомляє Politico.
Яку заяву зробив Орбан?
Під час виступу Орбан заявив, що інші держави не повинні спрямовувати фінансову допомогу Україні, оскільки, на його думку, війна негативно впливає на економіку та бізнес.
Він також висловив сумніви щодо європейських економічних підходів і розкритикував поняття "конкурентоспроможності".
"Не надсилайте свої гроші в Україну", – сказав Орбан у камери німецького телебачення. На запитання про лідерство Фрідріха Мерца Орбан не згадав Мерца на ім'я, а просто сказав: "Лідерство слабке".
Раніше угорський лідер неодноразово робив заяви проти підтримки України, а також висловлювався критично щодо перспектив її вступу до Європейського Союзу.
Як реагують на заяви Орбана в Україні?
Угорщина вже тривалий час виступає проти членства України в ЄС і неодноразово гальмувала рішення щодо її інтеграції. Орбан пропонує замість повноправного членства формат "стратегічного партнерства" з Євросоюзом.
Крім безпекових аргументів, він також заявляв, що вступ України може мати економічні наслідки для країн Центральної Європи та вплинути на розподіл коштів у межах ЄС. Попри це, українська влада продовжує курс на членство та розраховує на подальший прогрес у переговорах із Брюсселем.
Україна вже виконала необхідні кроки для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, однак формальне відкриття кластерів гальмує позиція Угорщини. За словами Георгія Тихого, блокування з боку уряду Віктора Орбана має політичний характер і не пов’язане з виконанням Україною критеріїв.