У коментарі журналістам прем'єр Угорщини наголосив, що в його країні тривалий час не буде такого парламенту, який би підтримав вступ України до ЄС, передає Clash Report.

Як довго Україна не зможе стати членом ЄС?

Орбан заявив, що найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців у Європейському Союзі.

Він також стверджує, що Київ нібито намагається вплинути на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині, бо знає, що нинішній уряд країни не допустить її вступу до ЄС.

До слова, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. За останніми даними, у Орбана є високий ризик програти їх опозиції на чолі з Петером Мадьяром, який користується підтримкою ЄС.

Нагадаємо, що раніше між Орбаном і Зеленським виникла словесна перепалка.

Під час виступу у Давосі президент Володимир Зеленський різко розкритикував тих, хто отримує гроші від Євросоюзу, але одночасно зраджує його інтереси. "Кожен Віктор, який живе на гроші Європи та водночас намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", – сказав президент, натякаючи на Орбана. Глава держави зауважив те, що "Віктору" комфортно у Москві, не дає право йому перетворювати на "Москву" європейські столиці.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відповів на критику Зеленського в Давосі, заявивши, що "життя всіх розсудить". Він наголосив, що не бачить можливості для порозуміння з українським президентом і що Угорщина не підтримуватиме воєнні зусилля України. Водночас Орбан пообіцяв продовжувати постачати електроенергію, паливо та підтримувати українських біженців, попри "образи" з боку Зеленського.

Які ще антиукраїнські кроки зробив Орбан останнім часом?