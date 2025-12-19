Таку думку він озвучив, вчергове критикуючи рішення європейських лідерів про фінансування для Києва у коментарі представникам ЗМІ у п'ятницю, 19 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HVG.hu.
Дивіться також Справа аутсайдерів, – Зеленський присоромив Орбана за візити до Москви
Яку заяву зробив Орбан про війну в Україні?
Спілкуючись із журналістами, угорський прем'єр після засідання Європейської Ради вкотре заявив, що, мовляв, використання заморожених активів Росії стало б рівнозначним "оголошенню війни" цій країні.
Також, за словами Віктора Орбана, країни Заходу нібито переконані у тому, що "таку війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, після чого в кінці війни витрати оплатить Росія у вигляді військової компенсації.
Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної думки правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити,
– заявив він.
Як Орбан перешкоджає Україні?
Нещодавно Угорщина заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо процесу розширення, виступивши проти позитивної оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС.
Раніше він заявив, що Україна повинна стати "буферною державою" між Заходом і Росією після закінчення війни. За його словами, її кордони нібито мають визначити на міжнародній мирній конференції.
Цікаво, що після появи мирного плану США Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-яку допомогу Україні та закликав ЄС підтримати американську ініціативу стосовно закінчення війни.