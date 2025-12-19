Таку думку він озвучив, вчергове критикуючи рішення європейських лідерів про фінансування для Києва у коментарі представникам ЗМІ у п'ятницю, 19 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HVG.hu.

Яку заяву зробив Орбан про війну в Україні?

Спілкуючись із журналістами, угорський прем'єр після засідання Європейської Ради вкотре заявив, що, мовляв, використання заморожених активів Росії стало б рівнозначним "оголошенню війни" цій країні.

Також, за словами Віктора Орбана, країни Заходу нібито переконані у тому, що "таку війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, після чого в кінці війни витрати оплатить Росія у вигляді військової компенсації.

Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної думки правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити,

– заявив він.

Як Орбан перешкоджає Україні?