Про це повідомляє Politico з посиланням на лист, який було надіслано президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, передає 24 Канал.

Як відреагував Орбан на план США?

На тлі нещодавніх подій Віктор Орбан у своєму листі закликав Євросоюз підписати умови 28 пунктів з пропозиції США, яка передбачає відмову від України від території та скорочення майже вдвічі своїх військових сил.

Це відбувається в той час, як лідери ЄС намагаються проаналізувати пропозиції, які були розроблені спецпредставником Стівом Віткоффом без участі європейських союзників і передбачали б значні поступки Москві.

Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Окрім підтримки Президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні та прямі переговори з Росією,

– ідеться у його зверненні.

Співрозмовник видання повідомив, що наразі європейські лідери та партнери поза межами блоку мають інтенсивну взаємодію та координацію, щоб продовжити підтримку України, попри останні вимоги до Києва.

Також у листі угорський прем'єр вказав, що його країна не підтримує надання ЄС "будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" і "не дає згоди на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС".

Як Угорщина перешкоджає допомозі для України?

Politico нагадує, що Угорщина неодноразово намагалася блокувати вкрай необхідну військову та фінансову допомогу для оборонних зусиль Києва, одночасно зміцнюючи зв’язки з Росією, виступаючи проти санкцій.

Утім, як зазначається, раніше Будапешт також був захоплений мінливою риторикою президента США Дональда Трампа щодо Москви та була змушена домовитися про виняток із нових обмежень США щодо нафти.

Чого вимагають від України у рамках плану?