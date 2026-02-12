Про це повідомляє Daily Express.

Що відомо про новий пакет допомоги Україні від Великої Британії?

Міністр оборони країни Джон Гілі повідомив, що Лондон уперше перерахує 150 мільйонів фунтів (204 мільйони доларів) до PURL.

Довідка: PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО, запроваджена влітку 2025 року. Програма дає змогу країнам робити добровільні фінансові внески для закупівлі американського озброєння для України. Україна формує список критичних потреб, НАТО та США його веріфікують, союзники оплачують замовлення, і США здійснюють швидку доставку.

Окремо в межах контракту на 390 мільйонів фунтів (530 мільйонів доларів) Україна отримає 1000 легких багатоцільових ракет британського виробництва.

Крім цього, у найближчі місяці планується передати ще 1200 ракет для систем ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів через Консорціум протиповітряної оборони.

Наближаючись до п'ятого року повномасштабного вторгнення Путіна, Велика Британія та наші союзники більше, ніж будь-коли, віддані підтримці України,

– заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі.

Очікується, що Гіллі співголовуватиме 33-му засіданню Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Представники близько 50 країн обговорять військові потреби України на 2026 рік, ситуацію на фронті, координацію постачання озброєння та наявні прогалини в забезпеченні потреб ЗСУ.

