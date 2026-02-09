Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

До теми Франція виділяє нову допомогу Україні: куди спрямують мільйони євро

Яку зброю передасть Франція для України найближчим часом?

Михайло Федоров розповів, що разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписав Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції.

"Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону", – зазначив глава Міноборони.

Федоров зауважив, що французька колега повідомила йому про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над виготовленням рекордних обсягів керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам,

– зауважив глава міністерства оборони.

Окрім того, Федоров обговорив з Вотрен співпрацю щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster. Також міністри порушили питання щодо надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.



"Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України та Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE", – наголосив Михайло Федоров.

Міністр оборони подякував Франції за послідовну політичну та військову підтримку України, адже це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи.

Яку ще допомогу в авіації отримає Україна від партнерів?