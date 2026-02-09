Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какое оружие передаст Франция для Украины в ближайшее время?
Михаил Федоров рассказал, что вместе с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписал Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции.
"Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону", – отметил глава Минобороны.
Федоров отметил, что французская коллега сообщила ему о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также министры обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над изготовлением рекордных объемов управляемых авиационных бомб AASM Hammer.
Украина заинтересована в дальнейшей поставке систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам,
– отметил глава министерства обороны.
Кроме того, Федоров обсудил с Вотрен сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster. Также министры подняли вопрос о предоставлении дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.
"Сфокусировались на совместных проектах между правительствами и оборонными компаниями Украины и Франции: тестирование решений по безопасности и разработка инновационных систем радиоэлектронной борьбы. Также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE", – отметил Михаил Федоров.
Министр обороны поблагодарил Францию за последовательную политическую и военную поддержку Украины, ведь это партнерство непосредственно усиливает нашу оборону и безопасность всей Европы.
Какую еще помощь в авиации получит Украина от партнеров?
Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках 150 самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. Соответствующие воздушные суда поступят в украинскую армию в новом виде.
Швеция и Бельгия заявили о готовности предоставить Украине авиацию для сохранения мира. В то же время необходимым условием является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.
В Чехии появлялась идея передать Украине легкие штурмовики L-159 ALCA. Однако премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты", хотя президент страны Петер Павел поддержал соответствующую инициативу.