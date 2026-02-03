Какую помощь получит Украина от Франции?

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Читайте также Макрон сказал Зеленскому, что вынужден отпустить задержанный танкер "теневого флота" России

Алексей Соболев Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины В рамках первого грантового соглашения между Францией и Украиной, по поддержке критической инфраструктуры, партнеры предоставили 200 миллионов евро на финансирование 19 отобранных проектов в различных секторах.

Во вторник, 3 февраля было объявлено о продлении этого проекта. Речь идет о дополнительных 70 миллионах евро, которые должны поступить в середине 2026 года и помочь многим компаниям.

В частности конкурсный отбор проектов должен начаться в середине февраля.

Во время заседания совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан ряд двусторонних меморандумов, которые предусматривают дальнейшее сотрудничество с локализацией производства и передачей технологий для создания продукции в Украине.

Это меморандумы об интеграции ИИ-решений, виртуальные платформы для дронов, развитие новых аэроплатформ с учетом опыта в Украине, усиление способности гуманитарного разминирования, сотрудничество в агросекторе и в секторе спутникового интернета и тому подобное,

– отметил министр.

Кроме того, стороны объявили о возобновлении работы Французско-украинского совета предпринимателей, который был приостановлен в 2020 году. Алексей Соболев заявил, что работа открывает "прямую линию" с правительством для французских инвесторов.

Обратите внимание! Дополнительно в рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным геологическим бюро Франции и Государственной службой геологии и недр Украины.

Напомним, что в начале февраля от Франции должна поступить энергетическая помощь. Об этом сообщал посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Украина должна получить генераторы от Парижа. А первоочередным приоритетом остается город Киев.

Также генераторы планируют передать Чернигову, Харькову и другим городам.

Заметьте! В общем международные партнеры планируют передать Украине около 6 тысяч единиц энергооборудования.

Какие есть еще новости по Франции?