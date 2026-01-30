Об этом Зеленский 29 января рассказал журналистам, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, телефонный разговор с Макроном состоялся 29 января. Украинский президент поблагодарил французскую сторону за задержание подсанкционного судна Grinch.

В то же время Макрон сообщил, что Париж работает над изменениями в законодательство, чтобы в будущем российские танкеры, задержанные во французских водах, могли оставаться под арестом, а не освобождались через юридические формальности.

Зеленский отметил, что борьба с "теневым флотом" России должна стать общей задачей для европейских стран. Он призвал государства, особенно северные и морские, активнее останавливать и арестовывать суда, которые перевозят российскую нефть.

То есть танкеры с российской нефтью надо остановить, и чтобы оно у тебя осталось, а не остановить на какое-то время и отпустить. То есть движение к таким решениям есть, и россиянам точно станет сложнее,

– отметил президент Украины.

