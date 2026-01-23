Почему растет "теневой флот"?
Греческие компании соблазнились высокой стоимостью перевозки нефти из России после того, как в конце 2025 года ставки фрахта судов резко подскочили, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Обычно перевозки российской нефти осуществляют старые суда, сроки эксплуатации которых уже почти подходят к концу. Но после новых санкций США и ЕС против "теневого флота" России количество доступных танкеров значительно уменьшилось. Часть судовладельцев испугалась репутационных рисков, другая – применения санкций.
Усиление санкций существенно увеличило регуляторные и репутационные риски для участников перевозки российской нефти,
– отметила аналитик Vortexa Делия Хе.
Дефицит судов привел к стремительному росту стоимости фрахта. Так, по данным Argus Media, средняя ставка перевозки российской нефти Urals в Индию выросла до самого высокого уровня за два года. В конце декабря 2025 года она составляла более 60 долларов за тонну против 25 долларов в начале года.
Это оказалось слишком привлекательным по меньшей мере для двух греческих компаний – Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. Они использовали свои новейшие суда для транспортировки российской нефти в Индию:
- Танкер Argeus I, принадлежащий Capital Ship Management, недавно прибыл в индийский порт Парадип с более 700 тысячами баррелей нефти.
- Танкер Rodos доставил нефть в Китай, а Samothraki – в индийский порт Вадинар в декабре. Оба принадлежат Dynacom.
Заметьте! Впрочем, аналитики отмечают, что использование новых танкеров для перевозок российской нефти связано с рисками. Фрахтователи могут избегать таких судов, поскольку будут опасаться будущих санкций, и в итоге им придется перевозить только сырье из России.
Какой "теневой флот" у России?
Для экспорта нефти в обход санкций Россия в течение 2023 – 2025 годов использовала примерно 700 танкеров "теневого флота", пишет Служба внешней разведки Украины. В 2025 году 476 из этих судов выполняли рейсы.
Основными покупателями сырья у Москвы остаются три страны:
- Индия;
- Китай;
- и Турция.
Однако благодаря влиянию санкции "теневой флот" Путина сократился в прошлом году. По словам президента Владимира Зеленского он стал меньше примерно на 20%.
Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки,
– подчеркнул Зеленский.
Важно! По словам Зеленского, введенные санкции против "теневого флота" должны сократить доходы России минимум на 30 миллиардов долларов.
Какие санкции против "теневого флота" действуют?
В начале января Швейцария усилила давление на российский "теневой флот", введя новые санкционные ограничения против судов и структур, обеспечивающих его работу. В список попало 41 судно, которое, по данным властей, используется для обхода международных ограничений и экспорта российской нефти.
Похожие шаги ранее предпринял и Европейский Союз. В декабре Совет ЕС ввел ограничения против 41 судна, а также пяти лиц и четырех компаний, ответственных за поддержку этого флота. В санкционный перечень тогда попали и предприниматели, связанные с российскими гигантами "Роснефть" и "Лукойл".
В общем санкционное давление ЕС на перевозки российской нефти значительно вырос: под ограничения уже подпадают почти 600 танкеров, которые связывают с "теневым флотом" Кремля.