Почему растет "теневой флот"?

Греческие компании соблазнились высокой стоимостью перевозки нефти из России после того, как в конце 2025 года ставки фрахта судов резко подскочили, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обычно перевозки российской нефти осуществляют старые суда, сроки эксплуатации которых уже почти подходят к концу. Но после новых санкций США и ЕС против "теневого флота" России количество доступных танкеров значительно уменьшилось. Часть судовладельцев испугалась репутационных рисков, другая – применения санкций.

Усиление санкций существенно увеличило регуляторные и репутационные риски для участников перевозки российской нефти,

– отметила аналитик Vortexa Делия Хе.

Дефицит судов привел к стремительному росту стоимости фрахта. Так, по данным Argus Media, средняя ставка перевозки российской нефти Urals в Индию выросла до самого высокого уровня за два года. В конце декабря 2025 года она составляла более 60 долларов за тонну против 25 долларов в начале года.

Это оказалось слишком привлекательным по меньшей мере для двух греческих компаний – Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. Они использовали свои новейшие суда для транспортировки российской нефти в Индию:

Танкер Argeus I, принадлежащий Capital Ship Management, недавно прибыл в индийский порт Парадип с более 700 тысячами баррелей нефти.

Танкер Rodos доставил нефть в Китай, а Samothraki – в индийский порт Вадинар в декабре. Оба принадлежат Dynacom.

Заметьте! Впрочем, аналитики отмечают, что использование новых танкеров для перевозок российской нефти связано с рисками. Фрахтователи могут избегать таких судов, поскольку будут опасаться будущих санкций, и в итоге им придется перевозить только сырье из России.

Какой "теневой флот" у России?

Для экспорта нефти в обход санкций Россия в течение 2023 – 2025 годов использовала примерно 700 танкеров "теневого флота", пишет Служба внешней разведки Украины. В 2025 году 476 из этих судов выполняли рейсы.

Основными покупателями сырья у Москвы остаются три страны:

Индия;

Китай;

и Турция.

Однако благодаря влиянию санкции "теневой флот" Путина сократился в прошлом году. По словам президента Владимира Зеленского он стал меньше примерно на 20%.

Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! По словам Зеленского, введенные санкции против "теневого флота" должны сократить доходы России минимум на 30 миллиардов долларов.

Какие санкции против "теневого флота" действуют?