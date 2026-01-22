Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд озвучил 24 Каналу мнение, что основная идея заключается не в том, чтобы использовать оружие против танкеров теневого флота. Возможно, это для того, чтобы увеличить риск для России в использовании этих кораблей и непосредственной помощи стране-агрессору со стороны других для обхода международных санкций.

"Таким образом сделать эти поставки более нежизнеспособными и значительно уменьшить доходы от них для России, чтобы теневой флот перестал быть источником значительного дохода для них. Потому что страховые взносы и риски возрастут. Меньше компаний согласятся помогать России в этих операциях", – объяснил он.

Ведь теневой флот является важным инструментом для обхода санкций. Россия продает нефть и таким образом генерирует доход в свой бюджет, с помощью которого финансируется война против Украины.

Как повлияла операция США в Венесуэле?

Ранее США заявили, что готовы останавливать суда "теневого флота" с венесуэльской нефтью в любом месте. Андреас Умланд отметил, что это должно быть примером для других стран, а также для других действий американцев вне венесуэльского контекста.

Операция Штатов в Венесуэле является сомнительной во многих аспектах и нарушает международное право. С другой стороны, это также изменило международную экономическую ситуацию. Поскольку теперь эти огромные ресурсы венесуэльской нефти фактически находятся под контролем США. Это ограничивает способность действовать таких стран, как Россия и Китай,

Ведь венесуэльская нефть сыграла определенную роль. Существовала схема смешивания венесуэльской нефти с российской. Китай также имеет очевидный интерес к нефти из Венесуэлы.

Поэтому увидим, как это повлияет на общую экономическую ситуацию. Но основной театр действий расположен в Европе. Вероятнее, в Балтийском или Черном море, где происходит значительная часть российской нефтяной торговли. Возможно, также в Тихом океане. Но то, что происходит в Венесуэле, меняет общую экономическую ситуацию,

