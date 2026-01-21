Об этом сообщают Южное командование США и портал War&Sanctions.
Что известно о задержании Sagitta?
США перехватили судно Sagitta, которое активно использовали для вывоза российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского моря и Тихоокеанского региона. Известно, что этот танкер шел под флагом Гайаны.
Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta,
– говорится в сообщении.
Танкер нарушил введенный Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, что "демонстрирует решимость" обеспечить законную транспортировку нефти из Венесуэлы.
War&Sanctions отмечает, что танкер транспортировал российскую нефть в обход санкций, которые ввели ряд стран, среди них – Украина, Великобритания, США, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.
США перехватили танкер российского теневого флота: смотрите видео
Как продолжается борьба против судов, связанных с Россией?
Европейские страны усиливают давление на так называемый "теневой флот" России и суда, связанные с ее партнерами для усиления контроля за морскими перевозками и соблюдения санкционного режима.
В частности, недавно в итальянском порту Бриндизи задержали судно под флагом островной страны в Океании, которое перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта в Новороссийске.
До этого, а именно 8 января, Соединенные Штаты провели операцию по задержанию нефтяного танкера Olina в Карибском бассейне. Известно, что вышеупомянутое судно вышло из Китая и принадлежит теневому флоту России.