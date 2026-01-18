Инцидент произошел днем 16 января. Итальянские истребители Eurofighter Typhoon подняли с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российского самолета-амфибии Бе-200ПС, передает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Смотрите также Авиакомпании США предупредили о военной активности над Центральной и Южной Америкой
Что известно о российском самолете Бе-200?
Бе-200ПС – это реактивный самолет-амфибия, способен взлетать и садиться как на суше, так и на воде.
Его используют для тушения крупных пожаров, поисково-спасательных операций, морского патрулирования и перевозки грузов.
Самолет имеет два турбореактивных двигателя Д-436Т, может разгоняться до 720 километров в час и летать на расстояние до 3850 километров.
В пассажирской версии он вмещает до 72 человек, а во время тушения пожаров может брать до 12 тонн воды.
Разработку самолета начали в конце 1990-х годов, первый полет он совершил в 1998 году, а серийное производство стартовало в 2003-м.
По данным открытых источников, российский флот эксплуатирует крайне ограниченное количество Be-200. По разным оценкам, в строю находятся от одного до трех самолетов этого типа.
Перехваченный самолет с бортовым номером RF-88456 был изготовлен в 2020 году.
Последние новости о состоянии российской авиации
- Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что операция "Паутина" серьезно ударила по российской авиации, большинство которой устарело. На начало войны Россия имела около 60 самолетов Ту-95МС, но фактически на конец 2022 года было только 26 – 30 исправных. После операции их осталось менее 18. Криволап отметил, что Ту-95 – ровесник Ан-22, а их двигатели НК-12 созданы еще в 1950-х. Многие заводы, производившие шасси, гидравлику и другие детали, закрылись. Проблемы есть и с Ту-160: отремонтировано лишь несколько самолетов версии Ту-160М3, а новый бомбардировщик "Посланник" существует лишь как эскизный проект. На фоне этого американские стратегические системы значительно более современные.
- Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что аварийные ситуации на российских самолетах растут из-за санкций и невозможности самостоятельно обслуживать и обновлять авиационную технику. Основной парк российских самолетов – иностранного производства, а после войны Запад запретил их использование и обслуживание. Кремль обещает собственные самолеты, но за годы построено только 2 – 3 единицы, что не покрывает потребность. Матвеев подчеркнул: даже большие деньги не способны быстро исправить ситуацию, поэтому авиация России продолжит деградировать.
- Новые ударные российские дроны "Герань-5" могут нести до 200 килограммов полезной нагрузки, что значительно больше, чем у "Шахедов". Эти дроны дешевые в производстве и могут быть масштабированы для массированных обстрелов.