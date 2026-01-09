Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что по состоянию на начало полномасштабной войны россияне рассказывали, что у них около 60 самолетов Ту-95МС, а летали из них – 47 единиц. Фактически оказалось, что на конец 2022 года у них было 26 – 30 исправных самолетов.

Какие у России проблемы с авиацией?

По словам Криволапа, в любой стране не менее 20% боевой техники находится на регламентных ремонтах и других осмотрах. Именно поэтому у оккупантов еще меньше исправных самолетов Ту-95МС.

После операции "Паутина" мне не получается насчитать более 18 российских самолетов Ту-95. Если брать же последние события, то их еще меньше. Это связано и с ремонтом, и со старением самолетов. Помним, что замечательный самолет Ан-22 "Антей" развалился в воздухе. Потому что он старый,

– сказал Криволап.

Ту-95 можно назвать ровесником Ан-22. А двигатели НК-12, которые стоят на этих самолетах – это уже очень старая технология с 1950-х годов. Поэтому неудивительно, что все понемногу выходит из строя. Советская промышленность изготавливала и шасси, и гидравлику, и гидронасосные агрегаты и другие составляющие, но все эти заводы уже давно закрылись.

То же касается и стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые особо не эксплуатировались, потому что они уж слишком прихотливы и неудобны. Потом там решили отремонтировать три Ту-160 и назвали их Ту-160М3. И есть вопрос, что вообще они там смогли изменить.

У россиян большие проблемы. Производства нет. Они пытались сделать новый бомбардировщик "Посланник". Говорят, что утвердили эскизный проект. Но так его никто и не видел. Американцы же пошли значительно дальше. У них работают уже совсем другие системы,

– отметил Криволап.

Проблемы с российской авиацией: коротко