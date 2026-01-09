Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що станом на початок повномасштабної війни росіяни розповідали, що у них близько 60 літаків Ту-95МС, а літали з них – 47 одиниць. Фактично виявилося, що на кінець 2022 року у них було 26 – 30 справних літаків.

Які Росія має проблеми з авіацією?

За словами Криволапа, у будь-якій країні щонайменше 20% бойової техніки перебуває на регламентних ремонтах та інших оглядах. Саме тому в окупантів ще менше справних літаків Ту-95МС.

Після операції "Павутина" мені не виходить нарахувати більш ніж 18 російських літаків Ту-95. Якщо брати ж останні події, то їх ще менше. Це пов'язано і з ремонтом, і зі старінням літаків. Пам'ятаємо, що чудовий літак Ан-22 "Антей" розвалився в повітрі. Тому що він старий,

– сказав Криволап.

Ту-95 можна назвати ровесником Ан-22. А двигуни НК-12, які стоять на цих літаках – це вже дуже стара технологія з 1950-х років. Тому не дивно, що все потроху виходить з ладу. Радянська промисловість виготовляла і шасі, і гідравліку, і гідронасосні агрегати та інші складові, але всі ці заводи вже давно закрилися.

Те саме стосується і стратегічних бомбардувальників Ту-160, які особливо не експлуатували, тому що вони аж надто вибагливі та незручні. Згодом там вирішили відремонтувати три Ту-160 та назвали їх Ту-160М3. І є питання, що взагалі вони там змогли змінити.

В Росіян великі проблеми. Виробництва немає. Вони намагалися зробити новий бомбардувальник "Посланник". Говорять, що затвердили ескізний проєкт. Але так його ніхто і не бачив. Американці ж пішли значно далі. У них працюють вже зовсім інші системи,

– зазначив Криволап.

Проблеми з російською авіацією: коротко