Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що станом на початок повномасштабної війни росіяни розповідали, що у них близько 60 літаків Ту-95МС, а літали з них – 47 одиниць. Фактично виявилося, що на кінець 2022 року у них було 26 – 30 справних літаків.
До теми Росіяни поступово відмовляються від обстрілів зі стратегічної авіації: в чому причина
Які Росія має проблеми з авіацією?
За словами Криволапа, у будь-якій країні щонайменше 20% бойової техніки перебуває на регламентних ремонтах та інших оглядах. Саме тому в окупантів ще менше справних літаків Ту-95МС.
Після операції "Павутина" мені не виходить нарахувати більш ніж 18 російських літаків Ту-95. Якщо брати ж останні події, то їх ще менше. Це пов'язано і з ремонтом, і зі старінням літаків. Пам'ятаємо, що чудовий літак Ан-22 "Антей" розвалився в повітрі. Тому що він старий,
– сказав Криволап.
Ту-95 можна назвати ровесником Ан-22. А двигуни НК-12, які стоять на цих літаках – це вже дуже стара технологія з 1950-х років. Тому не дивно, що все потроху виходить з ладу. Радянська промисловість виготовляла і шасі, і гідравліку, і гідронасосні агрегати та інші складові, але всі ці заводи вже давно закрилися.
Те саме стосується і стратегічних бомбардувальників Ту-160, які особливо не експлуатували, тому що вони аж надто вибагливі та незручні. Згодом там вирішили відремонтувати три Ту-160 та назвали їх Ту-160М3. І є питання, що взагалі вони там змогли змінити.
В Росіян великі проблеми. Виробництва немає. Вони намагалися зробити новий бомбардувальник "Посланник". Говорять, що затвердили ескізний проєкт. Але так його ніхто і не бачив. Американці ж пішли значно далі. У них працюють вже зовсім інші системи,
– зазначив Криволап.
Проблеми з російською авіацією: коротко
- Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після операції "Павутина". Про це повідомили джерела 24 Каналу з посиланням на західні спецслужби.
- Під час операції "Павутина" СБУ атакувала дронами 4 військові аеродроми Росії. Вони вилітали з вантажівок, які були припарковані неподалік.
- Дронами вдалося уразити понад 40 літаків. Вдалося завдати збитків на більш ніж 2 мільярди доларів.