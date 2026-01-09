Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що їх є кілька. Зокрема, мовиться про наслідки операції "Павутина" та західні санкції.

Дивіться також Росіяни після значної перерви поновили просування на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Чому росіяни відмовляються від ударів зі стратегічної авіації?

За словами виконавчого директора, ключову роль у здатності Росії продовжувати бойові дії відіграє Китай. Пекін намагається врятувати різноманітні зразки озброєння, але не зацікавлений у відновленні потужності російської стратегічної авіації.

Крім того, в ході операції "Павутина" 1 червня 2025 року Україна пошкодила понад 40 літаків, це змінило цифри статистики, скільки Росія здатна запускати ракет. Раніше це були цифри від 100 одиниць, а зараз ми бачимо нарощення застосування дронів та ракет з наземних платформ. За останній період все рідше з'являлись повідомлення про виліт стратегічної авіації з "Енгельса".

Цікаво! Джерела 24 Каналу з посиланням на західні спецслужби повідомили, що Росія досі не може відновити свій потенціал стратегічної авіації саме через операцію "Павутина".

Тепер "жива" стратегічна авіація передислокована на Далекий Схід в районі аеропорту "Біла". Вона взлітає і має подолати 4 – 5 тисяч кілометрів, щоб вийти на стартові позиції. Інколи вона не долітає – авіація стара і постійно виникають проблеми. Крім того, ми атакуємо стратегічні підприємства і необхідні комплектуючі. Якщо авіація відстрілялась, сідає на аеродромі, заправляється і летить назад. Ця логістика її виснажує,

– наголосив він.

Жмайло додав, що відповідь на питання, чи російська стратегічна авіація доживає своє, згодом ми будемо бачити по статистиці атак на Україну. Поки що її активність зменшилась, але остаточно вона "відімре", коли будуть фіксуватись вильоти 1 – 2 бортів з великими перервами.

На щастя, суттєвою проблемою для Росії залишаються західні санкції, через які ворог має закритий доступ до технологій. Росіяни не можуть відновити свій потенціал стратегічної авіації, тому просто намагатимуться якомога довше підтримувати її експлуатацію.

Невдалі спроби росіян використати стратегічну авіацію: коротко