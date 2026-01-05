МіГ-31К, носій "Кинджалів", також неодноразово підіймався у повітря. Військовий оглядач Василь Пехньо озвучив 24 Каналу думку, що це були тренувальні польоти.

Дивіться також МіГ-31К знову тероризує Україну: як працює цей літак із "Кинджалами" в повітряному просторі

"Якщо не помиляюсь, 11 літаків російської стратегічної авіації було застосовано. Але їхні пуски так і не відбулися. Тобто була виключно балістика з Брянщини та дрони. МіГ-31К, носій "Кинджалів", теж неодноразово підіймався у повітря як вночі, так і вчора ввечері. Очевидно, були тренувальні польоти", – сказав він.

Це підготовна до нових масових обстрілів?

Василь Пехньо припустив, що це міг бути елемент тренувань, виявлення нашої реакції. Очевидно, тестувалося, як українські зенітно-ракетні війська, радіотехнічні війська реагують на загрози для того, щоб скласти собі маршрути майбутніх прольотів.

Цікаво, чому злітала російська стратегічна авіація і не завдавала ударів, не здійснювала пуски ракет? Чому злітали МіГ і не було пусків ракет? Тобто мені чомусь видається, що це підготовка до нових майбутніх обстрілів, – вважає військовий оглядач.

Ворог використовує "Шахеди" і з камерою, і з будь-якими іншими засобами ще додаткового виявлення та стеження. Цілком ймовірно, що окупанти промацували якісь слабкі точки для того, щоб завдати удару більш масовано, скоординовано дещо пізніше.

Що відомо про зльоти стратегічної авіації Росії?