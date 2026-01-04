Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.

Читайте також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакує Україну

Чи справді є загроза удару?

За даними моніторингових каналів, 4 січня було відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт російської стратегічної авіації цієї ночі.

Спостерігається активність стратегічної авіації в радіоефірі,

– додали монітори.

Зокрема, йдеться про можливий виліт бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ймовірними цілями ворога знову може стати енергетична інфраструктура західних областей.

Окрім цього, моніторингові канали повідомили про масовані запуски "Шахедів".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Удари по енергетиці не припиняються