Також Запорізька АЕС втратила живлення однієї з високовольтних ліній. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Які наслідки атак на енергооб'єкти?

Уночі 3 січня ворог завдав ударів по енергооб'єктах Миколаївської та Херсонської областей. За даними Міненерго, внаслідок атак частина споживачів на Миколаївщині залишилася без електроенергії.

Водночас на Херсонщині Росія знову поцілила у Херсонську ТЕЦ. До того ж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було втрачено подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що ліквідація наслідків триває, щоб відновити електропостачання у атакованих регіонах якнайшвидше.

Зазначається, що росіяни раніше вже неодноразово пошкоджували лінії ЗАЕС, що спричинило 12 блекаутів на станції.

Яка ситуація в енергосистемі?