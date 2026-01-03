Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві.

Що відомо про військовий документ України та США?

Андрій Гнатов розповів, що Україна провела двосторонню роботу зі Сполученими Штатами на рівні генеральних штабів. У висновку сторони погодили військовий документ. Генерал розповів деталі.

Він містить чотири розділи, чотири додатки. Всі ці розділи про те, яким чином буде підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення Збройних Сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін,

– пояснив він.