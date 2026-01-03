Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова по результатам работы с европейскими партнерами в Киеве.

Что известно о военном документе Украины и США?

Андрей Гнатов рассказал, что Украина провела двустороннюю работу с Соединенными Штатами на уровне генеральных штабов. В заключении стороны согласовали военный документ. Генерал рассказал детали.

Он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные Силы Украины, обеспечение Вооруженных Сил, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон,

– пояснил он.