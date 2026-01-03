Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Смотрите также Две страны готовы отправить свои войска в Украину и без мандата ЕС или ООН, – Die Welt

Что известно о приезде советников по нацбезопасности?

По словам Умерова, во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем,
– написал он.

Что заявил о приезде европейцев Зеленский?

  • Владимир Зеленский 2 января сообщил, что в Украину в ближайшие дни прибудут советники по вопросам национальной безопасности для встреч с украинскими чиновниками.

  • Президент подчеркнул, что военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности.

  • По словам главы государства, несмотря на то, что не все аспекты европейских гарантий безопасности полностью соответствуют украинским ожиданиям, целом Киев "доволен ими на 90%".