Европейцы готовы в рамках "Коалиции желающих" контролировать возможное прекращение огня между Россией и Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на Die Welt
Какие страны готовы отправить войска в Украину после перемирия?
По данным источников издания, военные эксперты из Франции и Великобритании в сотрудничестве с Брюсселем уже подготовили планы по гарантиям безопасности для Украины.
В случае необходимости страны Евросоюза могут отправить в Украину свои сухопутные войска для контроля за перемирием. Речь идет о 10 000 – 15 тысяч солдат.
Две страны – Франция и Великобритания – готовы мониторить прекращение огня даже без мандата ООН или ЕС. Им достаточно приглашения от Киева.
Следить за соблюдением перемирия в воздух и на море будут соседние с Украиной государства. Не исключено, что к этому присоединится Турция, которая могла бы контролировать Черноморский регион.
- К слову, по словам премьера Польши Дональда Туска, США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая возможным присутствием войск после достижения перемирия.
- Владимир Зеленский отметил, что вопрос размещения американских сил в Украине еще обсуждают с Вашингтоном.
- Во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявил, что Украина получит очень сильные гарантии безопасности в сетях мирного соглашения. В свою очередь президент Украины отметил, что гарантии безопасности от США согласованы на 100%.