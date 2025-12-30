Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения со СМИ.

Как бы Зеленский хотел, чтобы Трамп прибыл в Украину?

На соответствующий вопрос от представителей СМИ президент ответил так:

Что касается предложений президента Трампа или сигналов о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту и быть в Украине. Я думаю, что это будет полезно – если президент Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть. И между нами, уважаемые журналисты, для Украины это также очень полезно.

Гарант добавил: желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину, а не сначала на самолете в Польшу, а потом ехал на поезде.

Обратите внимание! Вероятно, здесь содержится завуалированный намек на полное прекращение боевых действий, ведь сейчас воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации. В течение нескольких лет войны и Зеленский, и представители власти несколько раз говорили о возможном открытии хотя бы аэропортов на Западе Украины. Но этого не произошло, потому что Россия обстреливает и западные регионы. А сейчас агрессору взялась помогать Беларусь.

Если президент Трамп прилетит в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня,

– подчеркнул Зеленский.

Что говорил Трамп о своей возможной поездке в Украину?

В конце декабря Дональд Трамп внезапно заявил: мог бы приехать в Украину. До этого только Зеленский летал в США. В то же время Байден был в Киеве в феврале 2023 года.

Лидер США сказал, что готов выступить в Верховной Раде, и сделает это, если приезд будет способствовать заключению мирного соглашения. В то же время он не уверен в необходимости этого визита, но готов на него пойти ради мира.

Однако заметим: этот визит может быть воспринят как "продажа" Украине невыгодных для нее условий, в частности сдачи Донбасса россиянам.