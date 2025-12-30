Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ.

Дивіться також Санта офіційно перетнув кордон України та привіз "гарантії безпеки", – ДПСУ

Як би Зеленський хотів, щоб Трамп прибув в Україну?

На відповідне запитання від представників медіа президент відповів так:

Що стосується пропозицій президента Трампа або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту та бути в Україні. Я думаю, що це буде корисно – якщо президент Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити. І між нами, шановні журналісти, для України це також дуже корисно.

Гарант додав: бажано, щоб Трамп прилетів в Україну, а не спершу на літаку в Польщу, а потім їхав на потязі.

Зверніть увагу! Імовірно, тут міститься завуальований натяк на повне припинення бойових дій, адже зараз повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Протягом років війни і Зеленський, і представники влади кілька разів говорили про можливе відкриття бодай аеропортів на Заході України. Та цього не сталося, бо Росія обстрілює і західні регіони. А зараз агресорові взялася допомагати Білорусь.

Якщо президент Трамп прилетить в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню,

– наголосив Зеленський.

Що казав Трамп про свою можливу поїздку в Україну?

Наприкінці грудня Дональд Трамп раптово заявив: міг би приїхати в Україну. До цього тільки Зеленський літав у США. Водночас Байден був у Києві в лютому 2023 року.

Лідер США сказав, що готовий виступити у Верховній Раді, і зробить це, якщо приїзд сприятиме укладенню мирної угоди. Водночас він не впевнений у необхідності цього візиту, але готовий на нього піти заради миру.

Проте зауважимо: цей візит може бути сприйнятий як "продаж" Україні невигідних для неї умов, зокрема здачі Донбасу росіянам.