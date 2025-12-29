Про це президент повідомив під час спілкування зі ЗМІ, пише 24 Канал.

Що може посилити гарантії безпеки для України?

Зеленський вважає, що міжнародні військові сили мають посилити ті гарантії безпеки, які нададуть Україні партнери. Президент підкреслив, що їх присутність зміцнить впевненість українців у мирному майбутньому країни та захистить інтереси бізнесу як українського, так і міжнародного.

Так, я вважаю, що присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки,

– зазначив очільник держави.

Зеленський наголосив, що ці кроки є необхідними для гарантії, що Путін не прийде до України із новою агресією.

Чи узгодила Україна із США основні гарантії безпеки?