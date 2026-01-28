Ворожі дрони вдень 26 січня понад 4 години проводили активну розвідку Києва та області, а 27 січня "Шахед" з онлайн-керуванням атакував пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп". Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили загрозу від модернізованих "Шахедів" та пояснили, як цьому протидіяти.

Цікаво Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж

Що відомо про нову модернізацію "Шахедів"?

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, що росіяни купують Starlink за комерційними напівпідпільними схемами. До того ж величезні кількості тут й не потрібні.

"З одного боку, сумний факт, але з іншого – неминучий, враховуючи глобальні можливості, які є сьогодні у світі", – зауважив військовий оглядач.

Зверніть увагу! З'являлися повідомлення про те, що окупанти почали встановлювати на дрони-камікадзе "Шахед" ракети Р-60, які можуть містити уран, створюючи радіаційну небезпеку.

Завдяки Starlink у росіян з'явилася можливість перетворювати "Шахеди" в класичний баражуючий боєприпас, який має зв'язок з оператором. Подібне озброєння не новинка, воно давно існує. Далеко непросто створити боєприпаси такого типу й достатньо дорого.

Сьогодні "Шахеди" можуть здійснювати розвідку, побачити ціль та атакувати її з великою точність. Це серйозна проблема, яка потребує розв'язання. Для цього потрібне маскування, системи ППО, пасивний захист об'єктів, аби удар БпЛА був менш ефективним,

– додав Шарп.

За його словами, не варто забувати, що росіяни не сидять, склавши руки, вони вчаться. Завжди треба намагатися передбачити, куди противник піде й намагатися випередити його на пів кроку.

Про чергове удосконалення "Шахедів": дивіться відео

Як протидіяти дронам зі Starlink?

Проблема у тому, що для протидії "Шахедам" Україна побудувала багаторівневу систему ППО: мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, літаки, вертольоти тощо. Проте один з найефективніших засобів – радіоелектронна боротьба, яка приглушує систему супутникової навігації.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив, що росіяни знають про ефективність українських систем РЕБ, тому роблять спробу обійти їх за допомогою так званих "старлінкольотів".

Це не їхній винахід, адже морські дрони зі Starlink на борту Україна використовує вже давно,

– мовив Нарожний.

Зараз постало питання, як цьому протидіяти та зупинити. Засоби РЕБ на Starlink не впливають. Технологія побудована так, що заглушити РЕБ його неможливо. Один з варіантів взаємодія з компанією SpaceX, яка виробляє ці платформи. Наприклад, щоб під час тривоги можна було вимкнути Starlink на конкретній території.

Крім цього, треба детально з'ясувати, у який спосіб росіяни отримують доступ. Адже Starlink реєструється на конкретну фізичну особу. В Україні, до прикладу, отримати підписку на компанію нереально.

Важливо "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів

Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що росіяни не зможуть поставити Starlink на всі "Шахеди". Все ж таки система недешева. До того ж обладнання Starlink вимагатиме зменшення бойової частини або різкого зменшення дальності.

Крім того, росіяни весь час намагалися наростити виробництво. Зараз воно не збільшується, адже противник намагається покращити якість, але це дуже б'є по ціні.

Треба оперативно домовлятися з компанією SpaceX про локальне вимкнення супутникового зв'язку під час масованих атак. У такому випадку вимкнення мобільного зв'язку не допоможе.

Про способи протидії дронам зі Starlink: дивіться відео

Чи можуть росіяни цілодобово атакувати безпілотниками?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що Росія активно нарощує виробництво ударних безпілотників, прагнучи зробити так, щоб повітряна тривога в Україні тривала фактично безперервно – 24 на 7.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже озвучував дані щодо масштабів російського виробництва дронів. Наразі в Росії щоденно виготовляють понад 400 безпілотників типу "Шахед" різних модифікацій.

За словами Жмайла, противник має намір регулярно запускати до тисячі таких дронів у межах однієї повітряної атаки. Втім, поки що досягти цього рівня їм не вдається через обмежені ресурси.

Зокрема, Росії бракує стаціонарних пускових майданчиків, а також недостатньо розгорнуті мобільні пускові установки, з яких "Шахеди" запускають із пікапів або вантажівок,

– зазначив експерт.

Крім того, з’являлася інформація про збільшення виробництва ракет за сприяння Китаю: йдеться про постачання обладнання, технологій і залучення фахівців для оптимізації виробничих процесів.

На думку Жмайла, ворог намагається перейти до режиму постійної повітряної тривоги, не припиняючи атак. Однак реалізувати цей задум їм заважає нестача необхідних спроможностей.

Про можливості росіян проводити цілодобові атаки: дивіться відео

Які наслідки модернізації "Шахедів"?