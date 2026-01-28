Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Які безпілотники запустив ворог у пасажирські вагони?

За попередньою інформацією, атаку на пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині росіяни здійснили дронами типу "Шахед", втім дещо удосконаленими.

Керування безпілотниками відбувалось у режимі реального часу через радіомодем МЕШ, ймовірно із використанням Старлінк. Це свідчить про те, що оператор дрона свідомо обрав ціль й атакував не локомотив, а пасажирські вагони.

Пілоти чітко бачать різницю в типі вагонів,

– додав "Флеш".

Пропагандистські пабліки стверджують, що поїзд нібито перевозив військових, втім ця інформація не відповідає дійсності.

За словами радника міністра оборони, потяг перевозив цивільних пасажирів, серед яких справді були військовослужбовці – вони повертались із відпусток до місця служби.

Після російського удару саме військові із бойовим досвідом та навичками домедичної допомоги рятували травмованих людей, зокрема дітей та жінок.

"Противник може бити по вантажних потягах, виправдовуючи це впливом на логістику, але бити по мирних поїздах це дно", – додав Бескрестнов.

