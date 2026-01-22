Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Чому ракета Р-60 особливо небезпечна після падіння?
Ракета класу "повітря-повітря" Р-60, яку росіяни встановлюють на "Шахеди", має модернізовану бойову частину зі стрижневими уражаючими елементами. За даними фахівців, у цих основах використовується уран.
Формально бойова частина вважається "закритим джерелом слабкого випромінювання", однак реальний рівень фону може суттєво відрізнятися від показників, зазначених у радянських інструкціях.
Особливу небезпеку ракета становить після падіння, коли її цілісність порушена, а захисні елементи – пошкоджені.
Окрім радіаційного ризику, вона може мати контактний, радіолокаційний або комбінований дистанційний підривач, що створює загрозу повторного вибуху.
Що робити, якщо ви знайшли "Шахед" з ракетою?
Фахівці наголошують: у разі виявлення уламків "Шахеда" з ракетою Р-60 категорично заборонено підходити до неї ближче ніж на 2 метри. Не можна торкатися боєприпасу, переміщувати його або намагатися оглянути зблизька.
Необхідно негайно відійти на безпечну відстань, обмежити доступ сторонніх осіб і повідомити профільні служби (ДСНС). На місці повинні працювати виключно спеціалісти з відповідним захистом та обладнанням.
Яку ще зброю модифікувала Росія?
- "Шахеди", які атакували залізницю Ковель – Київ, несли на собі магнітні міни, які скидали у сніг. Повідомлялося, що вони згодом можуть самоліквідуватися.
- Також "Флеш" повідомляв про інфрачервоні прожектори, які з'явилися на російських дронах-камікадзе "Шахед". Ці прожектори потрібні, щоб засліплювати українські дрони-перехоплювачі та авіацію вночі. У такий спосіб росіяни намагаються захистити свої БпЛА від збиття.
- А на початку 2026 року Росія вперше запустила по Україні новий тип озброєння – ударний дрон "Герань-5".