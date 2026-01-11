"Герань-5" має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

Що відомо про новий дрон росіян "Герань-5"

Водночас більшість основних деталей "Герані‑5" такі самі, як і в інших дронів цієї серії. Зокрема, він оснащений:

12-канальною системою супутникової навігації "Комета";

трекером на базі мікрокомп'ютера Raspberry;

3G/4G-модемами;

реактивним двигуном Telefly – таким самим, як у "Герані‑3", але з більшою тягою.

Бойова частина важить близько 90 кілограмів, а заявлена дальність польоту становить до 1 000 кілометрів.

Як і попередні "Герані", цей дрон навряд чи є повністю російською розробкою. Він має значну схожість з іранським безпілотником Karrar за конструкцією та технологіями .

Також росіяни розглядають варіант запуску "Герані‑5" з літаків, зокрема Су‑25. Це може збільшити дальність польоту та зменшити вартість застосування. Окремо опрацьовується можливість оснащення дрона ракетами "повітря – повітря" Р‑73 для протидії українській авіації.

Що відомо про модернізацією Росії своїх дронів?