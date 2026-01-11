Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеосюжет CNN.

Що насправді приховує всередині "Орешник"?

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький розповів журналістам, що ракета "Орешник" виготовлена з використанням застарілих радянських компонентів.

Серед уламків ракети українські експерти виявили лампу та гіроскоп.

Гіроскоп в Орешнику
В "Орешнику" виявили старий гіроскоп з часів польоту в космос Юрія Гагаріна / Кадр з відео CNN

Ось гіроскоп з "Орешника". Ще Юрій Гагарін із таким літав,
– зазначив Кульчицький.

Лампи виявили в Орешнику
Експерти також виявили старі лампи / Кадр з відео CNN

На уточнювальне запитання журналіста CNN, чи має рацію Володимир Путін, заявляючи, що "Орешник" є новим етапом у розвитку озброєнь, науковець відповів, що це не так.

"Його завдання – щось сказати, а ми маємо уважно слухати. Народ же слухає. Ми знайшли лампи, радянські лампи", – сказав він, демонструючи одну з них.

Своєю чергою співробітник лабораторії Сергій показав видання мікросхеми, виявлені в ракеті.

Старе. Усе старе. І все російське,
– наголосив експерт.

Мікросхеми в Орешнику
Окрім того, у "Орешнику" були й старі російські мікросхеми / Кадр з відео CNN

Цікаво, що раніше експертиза виявила, що ракета "Орешник", яку росіяни запустили по Дніпру в листопаді 2024 року, насправді не є новітнім озброєнням, а лише модернізованою версією балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж".

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в етері 24 Каналу, що застосування ракетної системи "Орешник" є радше спробою психологічного тиску на Україну та Європу, ніж реальною демонстрацією військової потужності Росії. Ба більше, за словами експерта, запуск міжконтинентальних балістичних ракет зі звичайною боєголовкою є економічно невигідним через високу вартість.

Що відомо про другий удар "Орешником" по Україні?

  • У Львові 9 січня пролунала серія вибухів на тлі загрози застосування російських ракет типу "Орешник". Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у ніч проти 9 січня противник завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.

  • Міністерство оборони Росії підтвердило атаку по території України в ніч на 9 січня, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Росіяни заявили, що це нібито була відповідь на "атаку Києва на резиденцію Путіна".

  • Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети "Орешник", якою РФ атакувала Львівську область. За даними СБУ, серед знайдених решток: блок стабілізації, елементи двигунної установки та інші компоненти, які наразі вивчають експерти.

  • У розвідці Великої Британії, своєю чергою, наголосили, що ракета "Орешник" подолала відстань до цілі приблизно у 1 622 кілометри. Зброя була запущена з бази Капустин Яр в Астраханській області.