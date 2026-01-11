Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеосюжет CNN.

Що насправді приховує всередині "Орешник"?

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький розповів журналістам, що ракета "Орешник" виготовлена з використанням застарілих радянських компонентів.

Серед уламків ракети українські експерти виявили лампу та гіроскоп.



В "Орешнику" виявили старий гіроскоп з часів польоту в космос Юрія Гагаріна / Кадр з відео CNN

Ось гіроскоп з "Орешника". Ще Юрій Гагарін із таким літав,

– зазначив Кульчицький.



Експерти також виявили старі лампи / Кадр з відео CNN

На уточнювальне запитання журналіста CNN, чи має рацію Володимир Путін, заявляючи, що "Орешник" є новим етапом у розвитку озброєнь, науковець відповів, що це не так.

"Його завдання – щось сказати, а ми маємо уважно слухати. Народ же слухає. Ми знайшли лампи, радянські лампи", – сказав він, демонструючи одну з них.

Своєю чергою співробітник лабораторії Сергій показав видання мікросхеми, виявлені в ракеті.

Старе. Усе старе. І все російське,

– наголосив експерт.



Окрім того, у "Орешнику" були й старі російські мікросхеми / Кадр з відео CNN

Цікаво, що раніше експертиза виявила, що ракета "Орешник", яку росіяни запустили по Дніпру в листопаді 2024 року, насправді не є новітнім озброєнням, а лише модернізованою версією балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж".

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в етері 24 Каналу, що застосування ракетної системи "Орешник" є радше спробою психологічного тиску на Україну та Європу, ніж реальною демонстрацією військової потужності Росії. Ба більше, за словами експерта, запуск міжконтинентальних балістичних ракет зі звичайною боєголовкою є економічно невигідним через високу вартість.

