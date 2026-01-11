Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеосюжет CNN.

Что на самом деле скрывает внутри "Орешник"?

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий рассказал журналистам, что ракета "Орешник" изготовлена с использованием устаревших советских компонентов.

Среди обломков ракеты украинские эксперты обнаружили лампу и гироскоп.



В "Орешнике" обнаружили старый гироскоп со времен полета в космос Юрия Гагарина / Кадр из видео CNN

Вот гироскоп из "Орешника". Еще Юрий Гагарин с таким летал,

– отметил Кульчицкий.



Эксперты также обнаружили старые лампы / Кадр из видео CNN

На уточняющий вопрос журналиста CNN, прав ли Владимир Путин, заявляя, что "Орешник" является новым этапом в развитии вооружений, ученый ответил, что это не так.

"Его задача – что-то сказать, а мы должны внимательно слушать. Народ же слушает. Мы нашли лампы, советские лампы", – сказал он, демонстрируя одну из них.

В свою очередь сотрудник лаборатории Сергей показал издание микросхемы, обнаруженные в ракете.

Старое. Все старое. И все российское,

– подчеркнул эксперт.



Кроме того, в "Орешнике" были и старые российские микросхемы / Кадр из видео CNN

Интересно, что ранее экспертиза обнаружила, что ракета "Орешник", которую россияне запустили по Днепру в ноябре 2024 года, на самом деле не является новейшим вооружением, а лишь модернизированной версией баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в эфире 24 Канала, что применение ракетной системы "Орешник" является скорее попыткой психологического давления на Украину и Европу, чем реальной демонстрацией военной мощи России. Более того, по словам эксперта, запуск межконтинентальных баллистических ракет с обычной боеголовкой является экономически невыгодным из-за высокой стоимости.

