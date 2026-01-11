Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеосюжет CNN.
Интересно Кажется страшным, но есть нюанс: на что сделали ставку в Кремле, ударяя "Арешником"
Что на самом деле скрывает внутри "Орешник"?
Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий рассказал журналистам, что ракета "Орешник" изготовлена с использованием устаревших советских компонентов.
Среди обломков ракеты украинские эксперты обнаружили лампу и гироскоп.
В "Орешнике" обнаружили старый гироскоп со времен полета в космос Юрия Гагарина / Кадр из видео CNN
Вот гироскоп из "Орешника". Еще Юрий Гагарин с таким летал,
– отметил Кульчицкий.
Эксперты также обнаружили старые лампы / Кадр из видео CNN
На уточняющий вопрос журналиста CNN, прав ли Владимир Путин, заявляя, что "Орешник" является новым этапом в развитии вооружений, ученый ответил, что это не так.
"Его задача – что-то сказать, а мы должны внимательно слушать. Народ же слушает. Мы нашли лампы, советские лампы", – сказал он, демонстрируя одну из них.
В свою очередь сотрудник лаборатории Сергей показал издание микросхемы, обнаруженные в ракете.
Старое. Все старое. И все российское,
– подчеркнул эксперт.
Кроме того, в "Орешнике" были и старые российские микросхемы / Кадр из видео CNN
Интересно, что ранее экспертиза обнаружила, что ракета "Орешник", которую россияне запустили по Днепру в ноябре 2024 года, на самом деле не является новейшим вооружением, а лишь модернизированной версией баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".
Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в эфире 24 Канала, что применение ракетной системы "Орешник" является скорее попыткой психологического давления на Украину и Европу, чем реальной демонстрацией военной мощи России. Более того, по словам эксперта, запуск межконтинентальных баллистических ракет с обычной боеголовкой является экономически невыгодным из-за высокой стоимости.
Что известно о втором ударе "Орешника" по Украине?
Во Львове 9 января прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения российских ракет типа "Орешник". Как сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в ночь на 9 января противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры.
Министерство обороны России подтвердило атаку по территории Украины в ночь на 9 января, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Россияне заявили, что это якобы был ответ на "атаку Киева на резиденцию Путина".
Служба безопасности Украины обнародовала фото обломков ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Львовскую область. По данным СБУ, среди найденных остатков: блок стабилизации, элементы двигательной установки и другие компоненты, которые сейчас изучают эксперты.
В разведке Великобритании, в свою очередь, отметили, что ракета "Орешник" преодолела расстояние до цели примерно в 1 622 километра. Оружие было запущено с базы Капустин Яр в Астраханской области.