Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что применение этой ракетной системы является скорее попыткой психологического давления на Украину и Европу, чем реальной демонстрацией военной мощи России.

Почему Россия выбрала самый дорогой способ нанести наименьший удар?

Обратите внимание! В ночь на 9 января во время масштабного обстрела Украины Россия применила ракету "Орешник" по Львовской области.

Межконтинентальные баллистические ракеты традиционно предназначены для ядерных боеголовок, а не конвенционного оружия. "Орешник" имеет длину 18 – 20 метров, диаметр около 2 метров и вес 50 тонн, но сама боевая часть весит всего 1,2 тонны.

Эта ракета стоит более 80 миллионов долларов. Именно из-за отсутствия перспектив проект был закрыт еще в 2018 году.

Существует много других ракет, которые могут выполнять те же функции. Фактически, это не совсем оружие в классическом понимании, ведь оружие должно наносить поражение своими компонентами – фугас взрывается и разрушает, ядерная боеголовка создает ядерный взрыв. А эта ракета – это просто метеоритный дождь с неба,

– объяснил Криволап.

Ракета выпустила 36 боевых элементов, которые прошли сквозь атмосферу и долетели до земли.

Имеет ли РФ технологическую возможность повторить такой запуск?

"Сначала я считал, что это не мог быть "Орешник", поскольку все испытательные ракеты этого типа уже должны были быть использованы. Однако, получается, что россияне сохранили одну ракету из старых запасов", – сказал Криволап.

Изготовление или модификация подобных ракет возможна только на Уткинском заводе в Удмуртии, но в течение последнего года завод не выпускал никакой серьезной техники. Космическая разведка постоянно следит за этим объектом и зафиксировала бы любое производство или транспортировку новых ракет.

После того как Дональд Трамп разорвал договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный еще во времена президентства Рональда Рейгана, поэтому Россия возобновила разработку РС-26. Именно эта ракета стала одним из факторов разрыва договора, хотя формальной причиной назвали ракету "Искандер".

Проект "Орешник" был закрыт. Его применили только для того, чтобы давить на Украину, которая не сдается на поле боя, и запугивать европейцев,

– сказал Криволап.

