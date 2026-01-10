Что кроется за ударом "Орешника" по Львовской области и какого эффекта хотел добиться Владимир Путин – специально для 24 Канала эксперты раскрыли первоочередные цели Кремля.

Читайте также Пролетел более 1600 километров: британская разведка рассказала, что знает об ударе "Орешником"

Что кроется за ударом "Орешника" по Львовской области?

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Путин уже давно планировал использовать "Орешник" для выполнения определенных задач.

Первоочередной целью России, по его словам, является предсерийное испытание. А все заявления Путина о серийном производстве данной ракеты являются выдумкой.

До сих пор осуществляются предсерийные испытания, связанные с точностью наведения, с определенными стартовыми проблемами, которые есть у "Орешника",

– заявил полковник запаса.

В частности, есть проблема со стартом "Орешника", также до сих пор не работает нормально система наведения – возможное круговое отклонение слишком большое. И россияне, заметил он, экспериментируют с боевыми частями, пока не понятно, что именно заходило на Львовскую область.

По его мнению, Путину не удалось никого напугать, а наоборот – показал свою слабость, особенно в технологических решениях. Это больше похоже на бряцание оружием и надувание щек, ориентированное на российское население.

Потому что слишком много у Путина в последнее время было негатива и в геополитике, и в войне. За 2025 год ничего не смог сказать россиянам,

– сказал Свитан.

Путину нужно было хоть как-то перекрыть серьезные последствия, вызванные операцией США в Венесуэле, в результате которой устранен Николас Мадуро. Также ударом для Кремля стали протесты в Иране. Поэтому по телевизору показали россиянам атаку "Орешником" по Львовщине.

Какая первоочередная цель запуска "Орешника" по Львовщине: смотрите видео

Каких целей РФ хотела достичь ударом "Орешника"?

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что, поскольку "Орешник" является носителем ядерного оружия, Кремль в очередной раз показывает, что имеет ракеты, которые могут бить по территории Украины.

Не исключено, что в кулуарных переговорах Путин выставляет предпосылку, что Россия готова показывать свой потенциал, вероятно, акцентируя на ядерном вооружении. Это не означает, что Москва будет готова применить ядерное оружие, однако декларирует, что имеет такую возможность.

И это, заметил он, оказывает значительное влияние на страны Европейского Союза, Великобританию, США – они не реагируют должным образом на подобные действия России. Поэтому Кремль системным массовым воздействием не просто промеряет градус, а пытается приучить мир к тому, что это является нормой.

Параллельно Россия атакует жилую инфраструктуру, хорошо понимая, куда прилетают дроны и ракеты. Во-первых, в Кремле считают, что могут заставить украинцев требовать от военно-политического руководства завершения боевых действий на любых условиях. Во-вторых, россияне хотят, чтобы люди уезжали из Украины, спасая собственные жизни и своих семей.

Путин очень хочет добиться этого, учитывая плохое состояние экономики России. Он очень спешит, поэтому наносит подобные удары по Украине.

2026-й – это будет крайний год, когда Российская Федерация будет способна к высокоинтенсивному ведению наступательных действий в Украине,

– считает Федоренко.

Именно поэтому, резюмировал военный, россияне делают все возможное, чтобы сломить национальное сопротивление нашей страны и уменьшить поддержку Вооруженных Сил Украины. Только таким образом противник может получить результат на линии боестолкновения.

Военный раскрыл цель удара России "Орешником" по Львовской области: смотрите видео

Как должен ответить Запад на запуск "Орешника"?

Юрий Федоренко считает, что нашим партнерам нужно объяснить, что прилет подобных ракет по территории Украины – это следствие бездействия объединенного цивилизованного мира. Речь идет о непредоставлении Киеву высокоточного ракетного вооружения, которое могло бы разрушить производственные возможности предприятий, где собирают узлы, агрегаты и комплектующие к "Орешнику" и другому вооружению.

Ведь, заметил он, сейчас прилетело по Западу Украины, а вскоре может уже и по Польше. Такие примеры неоднократно были в мировой практике.

Нужно также поднимать тему предоставления Украине американских ракет Tomahawk.

Потому что в этих ракетах заключается основной инструмент сдерживания,

– подчеркнул Федоренко.

Тогда, добавил военный, Россия будет понимать, что в любое место на ее территории может прилететь высокоточное оружие. Поэтому противник не будет позволять себе действовать так нагло, как сейчас.

Что известно об ударе "Орешником" по Львовской области?