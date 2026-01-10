Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) от 9 января, подробности передает 24 Канал.

Какова цель удара "Арешником"?

Российское Минобороны заявило, что удар "Арешником" был ответом на якобы украинскую атаку дроном на резиденцию Путина в Валдае. Важно отметить: ЦРУ и ISW установили, что никакой атаки на резиденцию не было.

Зато реальная цель удара – ядерный шантаж и запугивание Запада, чтобы не допустить развертывания войск "Коалиции желающих" на западе Украины в рамках будущих гарантий безопасности. К тому же Кремль уже неоднократно называл такие войска "законной целью".

Эксперты считают, что удар по Львовской области 9 января был осуществлен намеренно. Таким способом Кремль стремился продемонстрировать Западу собственные военные "возможности".

Заметьте! В ISW расценивают эту атаку как очередной элемент российской стратегии ядерного запугивания, направленной на то, чтобы отговорить западные государства от размещения своих военных в Украине.

Аналитики напоминают, что 6 января в Париже страны так называемой "Коалиции желающих" договорились о возможности направления контингентов после прекращения огня – в рамках будущих гарантий безопасности для Украины.

В ISW отмечают, что применение ракеты "Орешник", способной нести ядерную боеголовку, по объекту на западе Украины является прямым сигналом именно этой коалиции. Речь идет о попытке сдержать потенциальное развертывание иностранных сил, которое, вероятно, происходило бы в западных регионах страны.

Аналитики также напомнили, что впервые Владимир Путин демонстративно использовал "Орешник" по Днепру в ноябре 2024 года – как ответ на удары Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Москва так же пыталась запугать Запад и повлиять на масштабы военной поддержки Украины.

