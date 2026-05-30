Об этом говорится в материале Business Insider.

Откуда по Украине бьют "Орешником"?

Россия использует полигон "Капустин Яр" как одну из ключевых платформ для испытаний и запуска баллистических ракет "Арешник", которые применяются в войне против Украины. Объект расположен в отдаленном степном регионе вблизи границы с Казахстаном и остается одним из самых закрытых военных полигонов России.

Рядом с ним находится город Знаменск, который имеет статус закрытого административно-территориального образования. Доступ к нему строго ограничен: попасть могут только лица с официальной регистрацией, приглашением или специально оформленными пропусками. По данным журналистских материалов, именно этот город фактически обслуживает инфраструктуру полигона.

Журналисты Business Insider обращают внимание, что Знаменск резко контрастирует с военными технологиями, которые там размещены. Несмотря на стратегическое значение региона, город выглядит заброшенным. В частности, в открытых источниках и соцсетях можно найти фото с разбитыми дорогами, старыми зданиями, изношенными коммуникациями и признаками низкого уровня жизни.

Знаменск / Фото из открытых источников

В то же время ракеты "Орешник", которые запускаются из района полигона, оцениваются в десятки миллионов долларов за единицу. По разным оценкам, их стоимость может достигать 40 – 80 миллионов долларов, что делает их одними из самых дорогих элементов российского ракетного арсенала.

Именно этот контраст между высокотехнологичными и чрезвычайно дорогими системами вооружения и заброшенной гражданской инфраструктурой привлек внимание аналитиков и журналистов. В материале подчеркивается, что военные объекты России концентрируют значительные ресурсы в отдельных закрытых зонах, тогда как окружающие города остаются в состоянии хронического упадка.

Город Знаменск при этом остается фактически изолированным от внешнего мира, а его жители живут в режиме ограниченного доступа и постоянного контроля. Несмотря на близость к военным объектам, по сообщениям журналистов, местные жители не всегда чувствуют прямые последствия запусков ракет.

Что известно о грандиозном провале России из-за последнего запуска "Орешника"?

Российская баллистическая ракета "Орешник", которую Кремль позиционирует как "супероружие", могла второй раз за короткое время потерпеть серьезный сбой при запуске.

Один из пусков 24 мая завершился падением боевых блоков на временно оккупированной территории Донецкой области. Точное место инцидента пока неизвестно, однако сообщения об аномальной траектории уже фиксировались ранее в открытых источниках.

Первый удар, в частности по Белой Церкви, также вызвал вопросы относительно точности и эффективности ракеты. Эксперты отмечают, что возможное отклонение траектории на десятки километров является критическим для ракет такого класса.

Также обращается внимание на нестабильность систем наведения и общее технологическое несоответствие заявленным характеристикам. Аналитики подчеркивают, что подобные инциденты подрывают ключевые нарративы российской пропаганды о "высокоточном" и "новейшем" оружии. В итоге второй неудачный запуск "Орешника" лишь усилил сомнения относительно его реальных боевых возможностей.