Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Звідки по Україні б'ють "Орешником"?

Росія використовує полігон "Капустин Яр" як одну з ключових платформ для випробувань і запуску балістичних ракет "Орешник", які застосовуються у війні проти України. Об’єкт розташований у віддаленому степовому регіоні поблизу кордону з Казахстаном і залишається одним із найбільш закритих військових полігонів Росії.

Поруч із ним знаходиться місто Знаменськ, яке має статус закритого адміністративно-територіального утворення. Доступ до нього суворо обмежений: потрапити можуть лише особи з офіційною реєстрацією, запрошенням або спеціально оформленими перепустками. За даними журналістських матеріалів, саме це місто фактично обслуговує інфраструктуру полігону.

Журналісти Business Insider звертають увагу, що Знаменськ різко контрастує з військовими технологіями, які там розміщені. Попри стратегічне значення регіону, місто виглядає занедбаним. Зокрема, у відкритих джерелах і соцмережах можна знайти фото з розбитими дорогами, старими будівлями, зношеними комунікаціями та ознаками низького рівня життя.

Знаменськ / Фото з відкритих джерел

Водночас ракети "Орешник", які запускаються з району полігону, оцінюються у десятки мільйонів доларів за одиницю. За різними оцінками, їхня вартість може сягати 40 – 80 мільйонів доларів, що робить їх одними з найдорожчих елементів російського ракетного арсеналу.

Саме цей контраст між високотехнологічними та надзвичайно дорогими системами озброєння та занедбаною цивільною інфраструктурою привернув увагу аналітиків і журналістів. У матеріалі підкреслюється, що військові об’єкти Росії концентрують значні ресурси в окремих закритих зонах, тоді як навколишні міста залишаються у стані хронічного занепаду.

Місто Знаменськ при цьому залишається фактично ізольованим від зовнішнього світу, а його мешканці живуть у режимі обмеженого доступу та постійного контролю. Попри близькість до військових об’єктів, за повідомленнями журналістів, місцеві жителі не завжди відчувають прямі наслідки запусків ракет.

Що відомо про грандіозний провал Росії через останній запуск "Орешника"?

Російська балістична ракета "Орешник", яку Кремль позиціонує як "суперзброю", могла вдруге за короткий час зазнати серйозного збою під час запуску.

Один із пусків 24 травня завершився падінням бойових блоків на тимчасово окупованій території Донецької області. Точне місце інциденту наразі невідоме, однак повідомлення про аномальну траєкторію вже фіксувалися раніше у відкритих джерелах.

Перший удар, зокрема по Білій Церкві, також викликав питання щодо точності та ефективності ракети. Експерти зазначають, що можливе відхилення траєкторії на десятки кілометрів є критичним для ракет такого класу.

Також звертається увага на нестабільність систем наведення та загальну технологічну невідповідність заявленим характеристикам. Аналітики підкреслюють, що подібні інциденти підривають ключові наративи російської пропаганди про "високоточну" та "новітню" зброю. У підсумку другий невдалий запуск "Орешника" лише посилив сумніви щодо його реальних бойових можливостей.