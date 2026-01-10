Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 січня, подробиці передає 24 Канал.

Яка мета удару "Орешником"?

Російське Міноборони заявило, що удар "Орешником" був відповіддю на нібито українську атаку дроном на резиденцію Путіна у Валдаї. Важливо зазначити: ЦРУ та ISW встановили, що жодної атаки на резиденцію не було.

Натомість реальна мета удару – ядерний шантаж і залякування Заходу, щоб не допустити розгортання військ "Коаліції охочих" на заході України в рамках майбутніх гарантій безпеки. До того ж Кремль уже неодноразово називав такі війська "законною ціллю".

Експерти вважають, що удар по Львівській області 9 січня був здійснений навмисно. Таким способом Кремль прагнув продемонструвати Заходу власні військові "можливості".

Зауважте! В ISW розцінюють цю атаку як черговий елемент російської стратегії ядерного залякування, спрямованої на те, щоб відмовити західні держави від розміщення своїх військових в Україні.

Аналітики нагадують, що 6 січня у Парижі країни так званої "Коаліції охочих" домовилися про можливість направлення контингентів після припинення вогню – у межах майбутніх гарантій безпеки для України.

У ISW зазначають, що застосування ракети "Орешник", здатної нести ядерну боєголовку, по об'єкту на заході України є прямим сигналом саме цій коаліції. Йдеться про спробу стримати потенційне розгортання іноземних сил, яке, ймовірно, відбувалося б у західних регіонах країни.

Аналітики також нагадали, що вперше Володимир Путін демонстративно використав "Орешник" по Дніпру в листопаді 2024 року – як відповідь на удари України ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Москва так само намагалася залякати Захід і вплинути на масштаби військової підтримки України.

