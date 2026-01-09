Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 9 січня.

До теми Це безпрецедентно, – мер Львова назвав найбільший наслідок від удару "Орешником"

Що сказав Зеленський про удар "Орешником" по Львівщині?

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни знову запустили по Україні ракету типу "Орешник", але тепер проти Львівщини.

Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з погляду застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць,

– пояснив президент.

Український лідер наголосив, що всім європейським лідерам варто розуміти однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся.

"Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо у всіх у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову", – резюмував Зеленський.

До речі, офіцер ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу також пояснив, що удар ракетою "Орешник" по Львівщині був радше спробою залякування, ніж способом завдати максимальної шкоди. На думку експерта, таким чином Росія хотіла посіяти страх як серед українців, так і серед європейців.

Що відомо про другий удар "Орешником" по Україні?