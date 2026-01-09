Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 9 января.

К теме Это беспрецедентно, – мэр Львова назвал самое большое последствие от удара "Орешником"

Что сказал Зеленский об ударе "Орешником" по Львовской области?

Владимир Зеленский отметил, что россияне снова запустили по Украине ракету типа "Арешник", но теперь против Львовской области.

Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это – если с точки зрения применения баллистики средней дальности – одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц,

– объяснил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что всем европейским лидерам следует понимать одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься.

"Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе, есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", – резюмировал Зеленский.

Кстати, офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также объяснил, что удар ракетой "Орешник" по Львовщине был скорее попыткой запугивания, чем способом нанести максимальный ущерб. По мнению эксперта, таким образом Россия хотела посеять страх как среди украинцев, так и среди европейцев.

Что известно о втором ударе "Орешника" по Украине?