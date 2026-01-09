Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, какой сигнал Кремль пытался заложить в эту атаку. Он сказал, что такой удар выглядел скорее попыткой запугивания, чем способом нанести максимальный ущерб.

"Орешник" не дал военного эффекта по Украине

Ткачук объяснил, что "Орешник" является баллистической ракетой средней дальности, рассчитанной на удары по дальним целям, которые расположены за более 5000 километров. По его мнению, для атак по территории Украины у России есть большой выбор более дешевых и практичных средств поражения. Именно поэтому использование "Орешника" он назвал решением без военной логики.

Применять ее как средство поражения по территории Украины на самом деле бессмысленно,

– сказал Ткачук.

Он отметил, что Россия имеет другие инструменты, которые могут долетать до Львова и при этом стоят значительно меньше. Речь шла о дронах, баллистике и крылатых ракетах, которые способны нанести значительно больший вред.

Удар без боевой части нанес в десятки, в сотни раз меньше повреждений,

– объяснил офицер.

Ткачук добавил, что практический результат этого пуска не соответствовал тому, как россияне пытались подать его информационно. Поэтому важно оценивать эту атаку не по громкости заявлений, а по реальным последствиям и логике применения оружия.

Какой смысл Кремль вложил в пуск и кого пытался напугать?

Главным "товаром" России в этой истории был не военный результат, а страх. Пуск "Орешника" имел сразу несколько аудиторий и каждой из них Кремль пытался продать свою демонстрацию силы.

Россияне продают свой самый большой товар. И это не нефть и газ, это страх,

– сказал Ткачук.

Первой целью он назвал украинцев. По его словам, Россия пыталась усилить давление на гражданское население на фоне ударов по энергетике и отключений, чтобы расшатать эмоциональное состояние и подтолкнуть к панике перед морозами.

"Орешник" используется здесь как ИПСО-шная составляющая информационно психологического давления на гражданское население Украины,

– пояснил офицер.

Второй аудиторией он назвал Европу. Ткачук отметил, что Львов выбрали неслучайно, потому что это самый большой город у границы с Европейским Союзом, и такой удар должен был стать сигналом для европейцев.

Эта ракета может долететь и до Парижа, и до Лиссабона,

– подчеркнул он.

Также он вспомнил и американское направление. По его мнению, Кремль хотел продемонстрировать "решительность" на фоне резонансных событий, в частности задержаний танкеров и истории с Мадуро, чтобы показать, что Россия готова поднимать ставки и угрожать. Стоит оценивать этот удар хладнокровно и не поддаваться на провокации. Такие информационные попытки давления были, есть и будут, поэтому ключевое сейчас сохранять спокойствие и поддерживать войско.

Что известно о пуске "Орешника" по Украине?