Що б не розповідав Путін про те, що його армія завдає ударів по військових об'єктах або по енергетиці, яка потрібна для енергопостачання ВПК України, все ж таки факт, що головні удари відбуваються під час сильних морозів, свідчить, що зовсім не військово-промисловий комплекс цікавить російських варварів. Навіть не енергетика. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Атаки будуть продовжуватися

У Володимира Путіна є величезне бажання заморозити людей, щоб зменшити кількість населення України. Він хоче примусити тих, хто перебуває на вільній території нашої держави, капітулювати перед Росією на її умовах.

Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що російський президент зацікавлений у завершенні війни не менше, ніж українці чи Дональд Трамп, а, можливо, навіть і більше. Він усвідомлює непростий стан своєї економіки і той тиск, який здійснюється на Росію, аби вона припинила військові дії. Однак фінал війни Путін бачить у капітуляції України перед Росією, у створенні умов, за яких українська держава спочатку перетвориться на країну-лімітроф, а згодом зникне з політичної мапи світу.

Оскільки російські війська вже чотири роки не можуть виконати завдання, яке перед ними поставив Путін ще у лютому далекого 2022 року, він сподівається своїми жорстокими ударами по Україні примусити українське населення усвідомити, що ніякої альтернативи, окрім як капітуляція, немає. Саме із цим пов'язана серія атак по українській енергетичній інфраструктурі.

У мене немає жодного сумніву, що ці атаки будуть продовжуватися доти, доки Путін сподіватиметься, що нестерпні умови життя в Україні примусять її населення виступати за повну капітуляцію. Те, що цього досі не відбулося, ще більше бісить російського президента та його криміналізоване оточення.

Ціллю "Орешника" були не українці

Особливий момент у цій атаці – це можливий удар "Орешником" по Львівщині. Ми поки що не знаємо деталей цього удару. Є повідомлення про те, що удар наносився з полігону "Капустин Яр", де і зберігається цей російський комплекс. Є повідомлення, що навіть якщо це був "Орешник", то використовувався він без бойової частини. Тобто саме так, як це відбулося під час першого запуску цієї ракети по Дніпру.

Але тут треба усвідомити досить важливу річ: ніякої необхідності бити "Орешником" без бойової частини по Львівщині у російських збройних сил немає. Це не ідея знищити якийсь об'єкт на заході нашої країни. Це сигнал не нам. Це насамперед бажання залякати європейців.

Якщо українців Путін хоче примусити до капітуляції шляхом створення нестерпних умов життя, то в ситуації з європейськими країнами Росія бажає використовувати страх як зброю, яка має довести європейцям, що їм не слід кидати виклик Росії. Мовляв, інакше можуть бути такі наслідки, від яких європейці не врятуються.

Тим більше, що ми зараз не знаємо, чи готові США захищати Європу від можливих агресивних намірів Путіна.

Тож ймовірний запуск "Орешника" по Львівщині міг бути сигналом російського президента після того, як європейські країни ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, виділення Україні грошей, які дозволять збалансувати бюджет та наміри гарантувати Україні безпеку, якщо з'являться можливості для завершення війни.

Не просто безпеку, а безпеку шляхом запровадження своїх військових контингентів на території України. Про це говорили під час останньої зустрічі лідерів країн "коаліції рішучих". Сама ідея, що війська країн-членів НАТО увійдуть на територію України і зроблять неможливою окупацію цієї території у майбутньому, є абсолютно неприпустимою для Путіна.

Як я вже неодноразово казав, з часом продовження російсько-української війни у Москви виникне необхідність у її масштабуванні. Залякування Європи і необхідність відмови європейців від допомоги Україні є, на думку Кремля, важливою умовою перемоги. Як це відбувається, ми вже знаємо за досвідом російської анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Хочу нагадати, що цей політичний рецепт Путін хотів би розповсюдити на всю територію України. Кількома українськими областями його амбіції зовсім не вичерпуються.

Це не залякування нас. Це насамперед бажання показати Європі, що у Путіна є зброя, від якої європейські країни захиститися не зможуть. Ну, очевидно, без допомоги американців. Хоча невідомо, чи готові американці ділитися своєю зброєю для захисту Європи від того ж "Орешника".

Удар по Львівщині і повідомлення про переміщення "Орешника" на територію Білорусі – це перші кроки до масштабування російсько-української війни. Принаймні у форму гібридної війни на європейському континенті, що і може відбутися 2026 року.

Так що це не проста варварська атака – це бажання використати зиму і страх заради амбіцій і бажань Путіна.